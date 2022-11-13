13 ноября 2022

Российские войска уничтожили украинских диверсантов на Кинбурнской косе

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Российские военные ликвидировали около 20 украинских диверсантов на Кинбурнской косе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. Об этом журналистам заявил представитель российских силовых структур.

«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — цитирует представителя силовых структур РИА Новости. По его словам, примерно уничтожено до 20 украинских бойцов.

Ранее в ФСБ рассказали, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины (СБУ). Там отметили, что они готовили теракты против сотрудников администрации региона.

Ранее Россия объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В рамках нее освобождены территории, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима на протяжении длительного времени. Позже Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума. В настоящее время украинская сторона продолжают совершать атаки на регион.

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Российские войска уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. Об этом журналистам заявил представитель российских силовых структур. «Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — цитирует представителя силовых структур РИА Новости. По его словам, примерно уничтожено до 20 украинских бойцов. Ранее в ФСБ рассказали, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины (СБУ). Там отметили, что они готовили теракты против сотрудников администрации региона. Ранее Россия объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В рамках нее освобождены территории, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима на протяжении длительного времени. Позже Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума. В настоящее время украинская сторона продолжают совершать атаки на регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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