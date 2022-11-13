Российские войска уничтожили украинских диверсантов на Кинбурнской косе

Российские войска уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. Об этом журналистам заявил представитель российских силовых структур.
«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — цитирует представителя силовых структур РИА Новости. По его словам, примерно уничтожено до 20 украинских бойцов.
Ранее в ФСБ рассказали, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины (СБУ). Там отметили, что они готовили теракты против сотрудников администрации региона.
Ранее Россия объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В рамках нее освобождены территории, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима на протяжении длительного времени. Позже Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума. В настоящее время украинская сторона продолжают совершать атаки на регион.
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Российские войска уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. Об этом журналистам заявил представитель российских силовых структур. «Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — цитирует представителя силовых структур РИА Новости. По его словам, примерно уничтожено до 20 украинских бойцов. Ранее в ФСБ рассказали, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины (СБУ). Там отметили, что они готовили теракты против сотрудников администрации региона. Ранее Россия объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В рамках нее освобождены территории, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима на протяжении длительного времени. Позже Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума. В настоящее время украинская сторона продолжают совершать атаки на регион.