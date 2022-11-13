13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Златоусте маршрутка въехала в частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, маршрутка, городской транспорт
ГИБДД просит водителей быть особенно внимательными Фото:

В Златоусте (Челябинская область) маршрутка въехала в частный дом, есть пострадавшие среди пассажиров. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Маршрутное такси въехало в частный дом — об этом нам сообщает Александр Каблуков. Все произошло по ул. Таганайскай — Кислый лог. По предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщает группа «ЧП / ДТП Златоуст» соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях сообщают о пострадавших пассажирах маршрутки
Фото:

В комментариях жители делятся информацией о как минимум троих пострадавших, двое из которых отделались ушибами и отказались от госпитализации, и одна женщина сильно пострадала.

Это не первое происшествие с общественным транспортом в Златоусте. Так, в конце июня автобус с отказавшими тормозами столкнулся с легковым автомобилем и въехал во двор жилого дома. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Областная ГИБДД просит водителей быть особенно внимательными, особенно в условиях неблагоприятной погоды и заснеженных дорог.

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В Златоусте (Челябинская область) маршрутка въехала в частный дом, есть пострадавшие среди пассажиров. Об этом пишут местные жители в соцсетях. «Маршрутное такси въехало в частный дом — об этом нам сообщает Александр Каблуков. Все произошло по ул. Таганайскай — Кислый лог. По предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщает группа «ЧП / ДТП Златоуст» соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители делятся информацией о как минимум троих пострадавших, двое из которых отделались ушибами и отказались от госпитализации, и одна женщина сильно пострадала. Это не первое происшествие с общественным транспортом в Златоусте. Так, в конце июня автобус с отказавшими тормозами столкнулся с легковым автомобилем и въехал во двор жилого дома. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Областная ГИБДД просит водителей быть особенно внимательными, особенно в условиях неблагоприятной погоды и заснеженных дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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