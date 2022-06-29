Кто виноват в ДТП, разберутся в ГИБДД Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) автобус с отказавшими тормозами столкнулся с легковым автомобилем и въехал во двор жилого дома. Как URA.RU сообщили в пресс-службе златоустовского ГИБДД, в итоге никто не пострадал.

«Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Пострадавших нет, подсчитывает причиненный материальный ущерб», — сообщили в пресс-службе.

Свидетелями ДТП стали пассажиры, которые ехали на работу. По словам очевидца, попросившего не называть его имени, на остановке водитель поставил автобус на ручной тормоз, и в салон зашло три человека.

«Происшествие случилось на кольце автобусного маршрута № 4 на горе Уреньга. Когда автобус покатился вниз, водитель скомандовал нам выбегать на улицу. Затем машина по ходу движения зацепила заднюю часть стоявшей чуть ниже легковушки, водитель из которой быстро ретировался», — рассказал URA.RU очевидец.

Не допустить дальнейшего скатывания с горы помог водитель подъехавшего маршрутного такси. Оба водителя смогли развернуть автобус, но при этом он протаранил ворота дома. Ранее на том же участке произошло множество аварий. Высота над уровнем моря на верхней точке, где располагается конечная остановка, составляет 482 м.

В Златоусте подсчитывают ущерб, причиненный в результате ДТП Фото: очевидец происшествия

Если бы автобус не остановили, он мог скатиться с высокой горы до центральной площади Златоуста Фото: очевидец происшествия