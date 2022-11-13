Власти РФ отказались индексировать выплаты работающим пенсионерам

14 ноября 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Ежемесячные выплаты работающим пенсионерам не будут проиндексированы в начале 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В правительстве страны не поддержали законодательную инициативу, предполагающую индексацию выплат для работающих пенсионеров с начала следующего года. Такие данные содержатся в заключении кабмина. «Правительство отклонило законопроект об изменениях в законе „О страховых пенсиях“ в части установления порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — передают «Известия» со ссылкой на решение ведомства. Источники газеты утверждают, что в правительстве могут вернуться к обсуждению данного вопроса, но в ближайшем будущем сделать это будет затруднительно. Документ был вынесен на рассмотрение в Госдуму в конце августа. Инициатива предусматривала, что перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам должны были произвести с 1 января 2023 года. При этом предлагалось опираться на максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента. URA.RU писало ранее, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. В то же самое время работающим пенсионерам напомнили о привилегиях и ряде дополнительных прав.

В правительстве страны не поддержали законодательную инициативу, предполагающую индексацию выплат для работающих пенсионеров с начала следующего года. Такие данные содержатся в заключении кабмина. «Правительство отклонило законопроект об изменениях в законе „О страховых пенсиях“ в части установления порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — передают «Известия» со ссылкой на решение ведомства. Источники газеты утверждают, что в правительстве могут вернуться к обсуждению данного вопроса, но в ближайшем будущем сделать это будет затруднительно. Документ был вынесен на рассмотрение в Госдуму в конце августа. Инициатива предусматривала, что перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам должны были произвести с 1 января 2023 года. При этом предлагалось опираться на максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента. URA.RU писало ранее, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. В то же самое время работающим пенсионерам напомнили о привилегиях и ряде дополнительных прав.