В России с 1 января проиндексируют страховые пенсии по старости

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Пенсии для неработающих пожилых будут проиндексированы с 1 января Фото:

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Ранее в Соцфонде прогнозировали, что средняя страховая пенсия в России на конец 2023 может составить 19 823 рублей. Летом в Госдуме предлагали выплачивать 13-ю пенсию пожилым россиянам. Также поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующем законе. Предыдущая индексация пенсий была произведена 1 августа. Она коснулась работающих пенсионеров, которые трудились в предыдущем году.

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ. «Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Ранее в Соцфонде прогнозировали, что средняя страховая пенсия в России на конец 2023 может составить 19 823 рублей. Летом в Госдуме предлагали выплачивать 13-ю пенсию пожилым россиянам. Также поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующем законе. Предыдущая индексация пенсий была произведена 1 августа. Она коснулась работающих пенсионеров, которые трудились в предыдущем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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