Работающим пенсионерам напомнили о положенных им бонусах

13 августа 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Работающие пенсионеры имеют право на два дня отдыха для прохождения диспансеризации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работающие пенсионеры могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав. О бонусах, положенных им, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. «Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска работающие пенсионеры имеют право на отпуск без сохранения заработной платы. <…> Работодатель обязан на основании письменного заявления предоставить такой отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в году работающим пенсионерам по старости, до 60 календарных дней — работающим инвалидам», — сообщила эксперт в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, если трудоустроенный пенсионер захочет уволиться, он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки. При этом работник может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока отозвать свое заявление. Также работающий пенсионер имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации, добавила Ногайлиева. В начале августа в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для этой категории граждан. Также в Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Помимо этого, в 2022 году возобновилась индексация пенсий трудоустроенных пенсионеров. На августовское увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работающие пенсионеры могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав. О бонусах, положенных им, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. «Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска работающие пенсионеры имеют право на отпуск без сохранения заработной платы. <…> Работодатель обязан на основании письменного заявления предоставить такой отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в году работающим пенсионерам по старости, до 60 календарных дней — работающим инвалидам», — сообщила эксперт в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, если трудоустроенный пенсионер захочет уволиться, он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки. При этом работник может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока отозвать свое заявление. Также работающий пенсионер имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации, добавила Ногайлиева. В начале августа в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для этой категории граждан. Также в Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Помимо этого, в 2022 году возобновилась индексация пенсий трудоустроенных пенсионеров. На августовское увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.