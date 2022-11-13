В Челябинске автомобиль налетел на бордюр и врезался в столб. Фото

14 ноября 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в ночь на 14 ноября легковой автомобиль налетел на бордюр и врезалась в столб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, жертв удалось избежать, однако водителю и двум пассажирам потребовалась медпомощь. «Авария произошла во втором часу ночи около дома №3 по Свердловскому тракту. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего наехал на железобетонную электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что в момент аварии в салоне автомобиля, помимо водителя, находились две молодые девушки. Все трое были доставлены в медучреждение. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции региона проводят комплекс мероприятий для выяснения причины произошедшего. Сотрудники ГУ МЧС вызволили пострадавших из поврежденного автомобиля Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске в ночь на 14 ноября легковой автомобиль налетел на бордюр и врезалась в столб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, жертв удалось избежать, однако водителю и двум пассажирам потребовалась медпомощь. «Авария произошла во втором часу ночи около дома №3 по Свердловскому тракту. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего наехал на железобетонную электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что в момент аварии в салоне автомобиля, помимо водителя, находились две молодые девушки. Все трое были доставлены в медучреждение. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции региона проводят комплекс мероприятий для выяснения причины произошедшего.