13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Челябинске автомобиль налетел на бордюр и врезался в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинске в ночь на 14 ноября легковой автомобиль налетел на бордюр и врезалась в столб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, жертв удалось избежать, однако водителю и двум пассажирам потребовалась медпомощь.

«Авария произошла во втором часу ночи около дома №3 по Свердловскому тракту. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего наехал на железобетонную электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что в момент аварии в салоне автомобиля, помимо водителя, находились две молодые девушки. Все трое были доставлены в медучреждение. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции региона проводят комплекс мероприятий для выяснения причины произошедшего.

Сотрудники ГУ МЧС вызволили пострадавших из поврежденного автомобиля
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В Челябинске в ночь на 14 ноября легковой автомобиль налетел на бордюр и врезалась в столб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, жертв удалось избежать, однако водителю и двум пассажирам потребовалась медпомощь. «Авария произошла во втором часу ночи около дома №3 по Свердловскому тракту. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего наехал на железобетонную электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что в момент аварии в салоне автомобиля, помимо водителя, находились две молодые девушки. Все трое были доставлены в медучреждение. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции региона проводят комплекс мероприятий для выяснения причины произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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