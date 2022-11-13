13 ноября 2022
12 ноября 2022

Мэр Челябинска сделала экстренное заявление из-за предстоящих снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
Опасные участки города обработали реагентами Фото:

Из-за ожидаемых снегопадов администрация Челябинска переводит дорожные службы на круглосуточный режим работы. Мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 14 ноября обратилась к жителям и попросила их держать связь с властями, объявив о борьбе со слякотью и гололедом.

«Снег в Челябинске ожидается несколько дней. Потом начнется резкое понижение температуры. Просьба жителей города держать в курсе, как идет содержание дорог. В свою очередь, мы будем оперативно информировать челябинцев о ситуации на дорогах», — заявила Котова.

Глава Челябинска поручила профильным службам обрабатывать опасные участки Челябинска реагентами. Также она попросила уделить большое внимание вывозу слякоти во дворах и на центральных автомагистралях.

Сегодня на улицах Челябинска работает 212 единиц техники. В уборке задействовано 530 дорожных рабочих.

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Из-за ожидаемых снегопадов администрация Челябинска переводит дорожные службы на круглосуточный режим работы. Мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 14 ноября обратилась к жителям и попросила их держать связь с властями, объявив о борьбе со слякотью и гололедом. «Снег в Челябинске ожидается несколько дней. Потом начнется резкое понижение температуры. Просьба жителей города держать в курсе, как идет содержание дорог. В свою очередь, мы будем оперативно информировать челябинцев о ситуации на дорогах», — заявила Котова. Глава Челябинска поручила профильным службам обрабатывать опасные участки Челябинска реагентами. Также она попросила уделить большое внимание вывозу слякоти во дворах и на центральных автомагистралях. Сегодня на улицах Челябинска работает 212 единиц техники. В уборке задействовано 530 дорожных рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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