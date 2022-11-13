Мэр Челябинска сделала экстренное заявление из-за предстоящих снегопадов

Из-за ожидаемых снегопадов администрация Челябинска переводит дорожные службы на круглосуточный режим работы. Мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 14 ноября обратилась к жителям и попросила их держать связь с властями, объявив о борьбе со слякотью и гололедом.
«Снег в Челябинске ожидается несколько дней. Потом начнется резкое понижение температуры. Просьба жителей города держать в курсе, как идет содержание дорог. В свою очередь, мы будем оперативно информировать челябинцев о ситуации на дорогах», — заявила Котова.
Глава Челябинска поручила профильным службам обрабатывать опасные участки Челябинска реагентами. Также она попросила уделить большое внимание вывозу слякоти во дворах и на центральных автомагистралях.
Сегодня на улицах Челябинска работает 212 единиц техники. В уборке задействовано 530 дорожных рабочих.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog