Мэр Челябинска сделала экстренное заявление из-за предстоящих снегопадов

Опасные участки города обработали реагентами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ожидаемых снегопадов администрация Челябинска переводит дорожные службы на круглосуточный режим работы. Мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 14 ноября обратилась к жителям и попросила их держать связь с властями, объявив о борьбе со слякотью и гололедом.

«Снег в Челябинске ожидается несколько дней. Потом начнется резкое понижение температуры. Просьба жителей города держать в курсе, как идет содержание дорог. В свою очередь, мы будем оперативно информировать челябинцев о ситуации на дорогах», — заявила Котова.

Глава Челябинска поручила профильным службам обрабатывать опасные участки Челябинска реагентами. Также она попросила уделить большое внимание вывозу слякоти во дворах и на центральных автомагистралях.

Сегодня на улицах Челябинска работает 212 единиц техники. В уборке задействовано 530 дорожных рабочих.