ВСУ перебрасывают войска с херсонского направления к ЛНР

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
О переброске войск ВСУ узнала российская разведка Фото:
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Вооруженные силы Украины перебрасывают свои войска из Херсона в направлении Луганской Народной Республики. Об этом сообщает подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он уточняет, что свежие силы украинской армии были переброшены с херсонского направления, а прибыли они «для усиления ударной группировки украинских войск в направлении населенного пункта Сватово».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске украинских войск из-под Херсона на Запорожье. Он отмечал, что в направлении Запорожья стало больше личного состава ВСУ, а также их определенных подразделений.

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Вооруженные силы Украины перебрасывают свои войска из Херсона в направлении Луганской Народной Республики. Об этом сообщает подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он уточняет, что свежие силы украинской армии были переброшены с херсонского направления, а прибыли они «для усиления ударной группировки украинских войск в направлении населенного пункта Сватово». Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске украинских войск из-под Херсона на Запорожье. Он отмечал, что в направлении Запорожья стало больше личного состава ВСУ, а также их определенных подразделений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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