ВСУ перебрасывают войска с херсонского направления к ЛНР

14 ноября 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

О переброске войск ВСУ узнала российская разведка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины перебрасывают свои войска из Херсона в направлении Луганской Народной Республики. Об этом сообщает подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он уточняет, что свежие силы украинской армии были переброшены с херсонского направления, а прибыли они «для усиления ударной группировки украинских войск в направлении населенного пункта Сватово». Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске украинских войск из-под Херсона на Запорожье. Он отмечал, что в направлении Запорожья стало больше личного состава ВСУ, а также их определенных подразделений.

Вооруженные силы Украины перебрасывают свои войска из Херсона в направлении Луганской Народной Республики. Об этом сообщает подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он уточняет, что свежие силы украинской армии были переброшены с херсонского направления, а прибыли они «для усиления ударной группировки украинских войск в направлении населенного пункта Сватово». Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске украинских войск из-под Херсона на Запорожье. Он отмечал, что в направлении Запорожья стало больше личного состава ВСУ, а также их определенных подразделений.