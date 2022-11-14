В Минобороны пообещали досрочные выплаты мобилизованным

Мобилизованные и их семьи получат выплаты до 25 декабря
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные россияне и их семьи получат выплаты за декабрь досрочно. Как сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова, денежные средства будут выплачены до 25 декабря.
«Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший. А за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.
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