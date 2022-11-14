В Минобороны пообещали досрочные выплаты мобилизованным

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Отправка мобилизованных. Тюмень, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
Мобилизованные и их семьи получат выплаты до 25 декабря Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные россияне и их семьи получат выплаты за декабрь досрочно. Как сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова, денежные средства будут выплачены до 25 декабря.

«Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший. А за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

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Мобилизованные россияне и их семьи получат выплаты за декабрь досрочно. Как сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова, денежные средства будут выплачены до 25 декабря. «Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший. А за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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