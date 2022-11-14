В Минобороны пообещали досрочные выплаты мобилизованным

14 ноября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мобилизованные и их семьи получат выплаты до 25 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные россияне и их семьи получат выплаты за декабрь досрочно. Как сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова, денежные средства будут выплачены до 25 декабря. «Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший. А за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

Мобилизованные россияне и их семьи получат выплаты за декабрь досрочно. Как сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова, денежные средства будут выплачены до 25 декабря. «Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший. А за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.