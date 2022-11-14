Зеленский отказался от своих планов напасть на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что его не интересуют «территории других стран» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует нападать на Россию, так как его не интересуют «территории других стран». Об этом пишет Reuters.

«На вопрос, куда украинские силы могут наступать дальше, он ответил: «Не Москву… Нас не интересуют территории другой страны», — приводит издание слова украинского президента.

Ранее сообщалась, что Киев планировал наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом говорил военнопленный командир взвода 53-й механизированной бригады украинских военных Владимир Лепихин. При этом, он ссылался на слова от своих инструкторов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации украинской стороны. При этом ВСУ предпринимали попытки атак на приграничные территории.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует нападать на Россию, так как его не интересуют «территории других стран». Об этом пишет Reuters. «На вопрос, куда украинские силы могут наступать дальше, он ответил: «Не Москву… Нас не интересуют территории другой страны», — приводит издание слова украинского президента. Ранее сообщалась, что Киев планировал наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом говорил военнопленный командир взвода 53-й механизированной бригады украинских военных Владимир Лепихин. При этом, он ссылался на слова от своих инструкторов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации украинской стороны. При этом ВСУ предпринимали попытки атак на приграничные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...