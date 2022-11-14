Зеленский отказался от своих планов напасть на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует нападать на Россию, так как его не интересуют «территории других стран». Об этом пишет Reuters.
«На вопрос, куда украинские силы могут наступать дальше, он ответил: «Не Москву… Нас не интересуют территории другой страны», — приводит издание слова украинского президента.
Ранее сообщалась, что Киев планировал наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом говорил военнопленный командир взвода 53-й механизированной бригады украинских военных Владимир Лепихин. При этом, он ссылался на слова от своих инструкторов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации украинской стороны. При этом ВСУ предпринимали попытки атак на приграничные территории.
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Президент Украины Владимир Зеленский не планирует нападать на Россию, так как его не интересуют «территории других стран». Об этом пишет Reuters. «На вопрос, куда украинские силы могут наступать дальше, он ответил: «Не Москву… Нас не интересуют территории другой страны», — приводит издание слова украинского президента. Ранее сообщалась, что Киев планировал наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом говорил военнопленный командир взвода 53-й механизированной бригады украинских военных Владимир Лепихин. При этом, он ссылался на слова от своих инструкторов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации украинской стороны. При этом ВСУ предпринимали попытки атак на приграничные территории.