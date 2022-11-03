Украина обстреляла два поселка в Курской области

04 ноября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Теткино и Краснооктябрьский в Курской области были обстреляны Киевом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня под обстрел украинских силовиков попали поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, атака противника была подавлена ответным огнем. ВСУ наносят удары по приграничным регионам России. Ранее боевики произвели массированный обстрел территории Курской области, повредив подстанцию. Также Киев пытался обстрелять Белгород, там сработала система ПВО. В результате обломки ракеты попали в жилой дом. 22 октября на границе с Украиной был продлен желтый уровень террористической опасности. Власти регионов предпринимают меры для защиты населения. В частности, в связи с особым режимом в Белгородской области, было принято решение продлить школьные осенние каникулы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня под обстрел украинских силовиков попали поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, атака противника была подавлена ответным огнем. ВСУ наносят удары по приграничным регионам России. Ранее боевики произвели массированный обстрел территории Курской области, повредив подстанцию. Также Киев пытался обстрелять Белгород, там сработала система ПВО. В результате обломки ракеты попали в жилой дом. 22 октября на границе с Украиной был продлен желтый уровень террористической опасности. Власти регионов предпринимают меры для защиты населения. В частности, в связи с особым режимом в Белгородской области, было принято решение продлить школьные осенние каникулы.