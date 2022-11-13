В Перми начали дешеветь квартиры на вторичном рынке

Ипотечный брокер объяснила причины снижения цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми риелторы зафиксировали небольшой спад цен на недвижимость. Пермский ипотечный брокер Евгения Червонных рассказала URA.RU, что сейчас происходит небольшая коррекция после резкого роста цен весной.

«В последнее время на рынке вторичного жилья наблюдаем небольшое снижение цен. Это, скорее всего, связано с тем, что выросли ставки по ипотеке, спрос уменьшился. В итоге продавцы, которые действительно хотят продать квартиру, начали снижать цену», — пояснила Евгения Червонных.

Брокер отметила, что сейчас вторичное жилье удается продать тем, кто идет на торг, либо тем, кто изначально «не жадничает» и ставит адекватную цену за жилье. Однако, скоро ситуация на рынке недвижимости может измениться. Вторичный рынок начинает «оживать» и, вполне возможно, снижение цен прекратится, считает Евгения Червонных. По мнению брокера, сейчас происходит коррекция цен после резкого роста в феврале—марте.

Ранее URA.RU сообщало, что весной цены выросли даже на неликвидное жилье. В Кизеле цены на квартиры выросли на 20-30 процентов.