В пермском городе-призраке подорожало жилье

В пермском городе-призраке Кизеле выросла стоимость жилья. Самая дешевая квартира теперь продается за 120 тысяч рублей. В конце прошлого года самые дешевые квартиры там стоили менее 100 тысяч рублей. Ипотечный брокер Евгения Червонных пояснила URA.RU, что рост цен логичен, несмотря на то, что жилье в Кизеле не пользуется спросом.
«Это естественный процесс. Рост цен на вторичку подстегнули февральские события, когда люди не понимали, что будет дальше и скупали всю недвижимость. Стоимость вторичного жилья выросла в целом — в том числе и неликвидного», — рассказала URA.RU Евгения Червонных.
Согласно сервису Avito, самая дешевая квартира, выставленная на продажу в районе Кизела, стоит 120 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира в поселке Южный-Коспашский. В самом городе стоимость квартир начинается от 160 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что на вторичном рынке недвижимости в Перми отмечается дефицит качественных предложений. Об этом рассказали в Российской гильдии риэлторов.
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