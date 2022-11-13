В пермском городе-призраке подорожало жилье

14 ноября 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Квартиру в Кизеле и окрестностях сейчас можно купить за 120-160 тысяч рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В пермском городе-призраке Кизеле выросла стоимость жилья. Самая дешевая квартира теперь продается за 120 тысяч рублей. В конце прошлого года самые дешевые квартиры там стоили менее 100 тысяч рублей. Ипотечный брокер Евгения Червонных пояснила URA.RU, что рост цен логичен, несмотря на то, что жилье в Кизеле не пользуется спросом. «Это естественный процесс. Рост цен на вторичку подстегнули февральские события, когда люди не понимали, что будет дальше и скупали всю недвижимость. Стоимость вторичного жилья выросла в целом — в том числе и неликвидного», — рассказала URA.RU Евгения Червонных. Согласно сервису Avito, самая дешевая квартира, выставленная на продажу в районе Кизела, стоит 120 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира в поселке Южный-Коспашский. В самом городе стоимость квартир начинается от 160 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на вторичном рынке недвижимости в Перми отмечается дефицит качественных предложений. Об этом рассказали в Российской гильдии риэлторов.

В пермском городе-призраке Кизеле выросла стоимость жилья. Самая дешевая квартира теперь продается за 120 тысяч рублей. В конце прошлого года самые дешевые квартиры там стоили менее 100 тысяч рублей. Ипотечный брокер Евгения Червонных пояснила URA.RU, что рост цен логичен, несмотря на то, что жилье в Кизеле не пользуется спросом. «Это естественный процесс. Рост цен на вторичку подстегнули февральские события, когда люди не понимали, что будет дальше и скупали всю недвижимость. Стоимость вторичного жилья выросла в целом — в том числе и неликвидного», — рассказала URA.RU Евгения Червонных. Согласно сервису Avito, самая дешевая квартира, выставленная на продажу в районе Кизела, стоит 120 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира в поселке Южный-Коспашский. В самом городе стоимость квартир начинается от 160 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на вторичном рынке недвижимости в Перми отмечается дефицит качественных предложений. Об этом рассказали в Российской гильдии риэлторов.