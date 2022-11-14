Земля в центре Кургана стоит в 49 000 раз дороже самого дешевого участка в регионе

Самая высокая кадастровая стоимость у двух участков в центре Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кадастровая стоимость квадратного метра двух участков в центре Кургана превышает в 49 449 раз цену квадратного метра земли самого дешевого участка в регионе, который расположен в Юргамышском муниципальном округе. Данная информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Адрес: Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, у дома № 157. Площадь кв. м: 20. УПКс (руб./кв. м): 13845,72. <…> Адрес: Курганская обл., г. Курган, ул. Пролетарская (четная сторона). Площадь кв. м: 20. УПКс (руб./кв. м): 13845,72», — указано в постановлении об утверждении результатов определения кадастровой стоимости на территории Курганской области.

Стоимость квадратного метра на этих участках является самой дорогой в регионе. Дешевле всего в области оценили участок в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа в границах земель организации «Маяк». Там цена квадратного метра составляет 28 копеек. Всего на этом участке находится 3,13 млн кв. м земли.

Ранее в Катайском муниципальном округе на продажу выставили несколько земельных участков общей стоимостью более 24 млн рублей. Участки выставляли на торги в рамках процедуры банкротства.