14 ноября 2022

Земля в центре Кургана стоит в 49 000 раз дороже самого дешевого участка в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Курган, город курган, вид сверху
Самая высокая кадастровая стоимость у двух участков в центре Кургана Фото:

Кадастровая стоимость квадратного метра двух участков в центре Кургана превышает в 49 449 раз цену квадратного метра земли самого дешевого участка в регионе, который расположен в Юргамышском муниципальном округе. Данная информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Адрес: Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, у дома № 157. Площадь кв. м: 20. УПКс (руб./кв. м): 13845,72. <…> Адрес: Курганская обл., г. Курган, ул. Пролетарская (четная сторона). Площадь кв. м: 20. УПКс (руб./кв. м): 13845,72», — указано в постановлении об утверждении результатов определения кадастровой стоимости на территории Курганской области.

Стоимость квадратного метра на этих участках является самой дорогой в регионе. Дешевле всего в области оценили участок в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа в границах земель организации «Маяк». Там цена квадратного метра составляет 28 копеек. Всего на этом участке находится 3,13 млн кв. м земли.

Ранее в Катайском муниципальном округе на продажу выставили несколько земельных участков общей стоимостью более 24 млн рублей. Участки выставляли на торги в рамках процедуры банкротства.

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Кадастровая стоимость квадратного метра двух участков в центре Кургана превышает в 49 449 раз цену квадратного метра земли самого дешевого участка в регионе, который расположен в Юргамышском муниципальном округе. Данная информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Адрес: Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, у дома № 157. Площадь кв. м: 20. УПКс (руб./кв. м): 13845,72. <…> Адрес: Курганская обл., г. Курган, ул. Пролетарская (четная сторона). Площадь кв. м: 20. УПКс (руб./кв. м): 13845,72», — указано в постановлении об утверждении результатов определения кадастровой стоимости на территории Курганской области. Стоимость квадратного метра на этих участках является самой дорогой в регионе. Дешевле всего в области оценили участок в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа в границах земель организации «Маяк». Там цена квадратного метра составляет 28 копеек. Всего на этом участке находится 3,13 млн кв. м земли. Ранее в Катайском муниципальном округе на продажу выставили несколько земельных участков общей стоимостью более 24 млн рублей. Участки выставляли на торги в рамках процедуры банкротства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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