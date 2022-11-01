В курганском протестном округе распродают землю за десятки миллионов. Фото

02 ноября 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

В Катайском округе продается четыре земельных участка более чем за 20 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катайском муниципальном округе (Курганской область), в котором местные жители просили провести референдум по присоединению к Свердловской области, выставили несколько земельных участков общей стоимостью более 24 миллионов рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте «Торги России». «Продается земельный участок в МО „Верхнеключевской сельсовет“ Катайского района. Площадь территории более 295 гектаров. Секция торгов: банкротство. Начальная стоимость: 11 769 624 рублей», — говорится в объявлении. Еще два земельных участка и дом продаются за 14,3 млн рублей. Общая площадь территорий составляет более 258 гектаров. Прием заявок на аукцион продлится до конца 2022 года. Кроме этого, на торги в рамках банкротства выставлено 13 земельных участков и один жилой дом в Каменском районе Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» продают земельные участки под жилую застройку за 15,6 млн рублей. Общая площадь территорий составляет около 52,5 гектаров. Также сообщалось, что курганские власти сдают в аренду землю под строительство торгового центра. Участок в Заозерном районе города стоит 30 млн рублей. В Катайском округе Курганской области продаются земельные участки более чем за 24 млн рублей Фото: сайт «Торги России» Общая площадь территорий составляет более 553 гектаров Фото: сайт «Торги России»

В Катайском муниципальном округе (Курганской область), в котором местные жители просили провести референдум по присоединению к Свердловской области, выставили несколько земельных участков общей стоимостью более 24 миллионов рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте «Торги России». «Продается земельный участок в МО „Верхнеключевской сельсовет“ Катайского района. Площадь территории более 295 гектаров. Секция торгов: банкротство. Начальная стоимость: 11 769 624 рублей», — говорится в объявлении. Еще два земельных участка и дом продаются за 14,3 млн рублей. Общая площадь территорий составляет более 258 гектаров. Прием заявок на аукцион продлится до конца 2022 года. Кроме этого, на торги в рамках банкротства выставлено 13 земельных участков и один жилой дом в Каменском районе Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» продают земельные участки под жилую застройку за 15,6 млн рублей. Общая площадь территорий составляет около 52,5 гектаров. Также сообщалось, что курганские власти сдают в аренду землю под строительство торгового центра. Участок в Заозерном районе города стоит 30 млн рублей.