Байден высказал Си Цзиньпину недовольство дружбой Китая с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден пытался настроить главу КНР против РФ Фото:

Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпиню недовольство, связанное с тем фактом, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения. Об этом сообщает The White House.

«Президент Байден поднял вопрос о конфликте России против Украины», — уточняют в резиденции Белого дома. Американский лидер заявил, что Россия «угрожает применить ядерное оружие». Цзиньпин согласился, что такая позиция неприемлема.

Ранее сообщалось, что лидер на саммите G20 пошел навстречу Байдену и готов был обсудить с ним глобальные вопросы. Что касается ядерной угрозы, президент РФ Владимир Путин заявлял, что России не нужен ядерный удар по Украине.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпиню недовольство, связанное с тем фактом, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения. Об этом сообщает The White House. «Президент Байден поднял вопрос о конфликте России против Украины», — уточняют в резиденции Белого дома. Американский лидер заявил, что Россия «угрожает применить ядерное оружие». Цзиньпин согласился, что такая позиция неприемлема. Ранее сообщалось, что лидер на саммите G20 пошел навстречу Байдену и готов был обсудить с ним глобальные вопросы. Что касается ядерной угрозы, президент РФ Владимир Путин заявлял, что России не нужен ядерный удар по Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...