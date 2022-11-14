Байден высказал Си Цзиньпину недовольство дружбой Китая с Россией

Джо Байден пытался настроить главу КНР против РФ
Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпиню недовольство, связанное с тем фактом, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения. Об этом сообщает The White House.
«Президент Байден поднял вопрос о конфликте России против Украины», — уточняют в резиденции Белого дома. Американский лидер заявил, что Россия «угрожает применить ядерное оружие». Цзиньпин согласился, что такая позиция неприемлема.
Ранее сообщалось, что лидер на саммите G20 пошел навстречу Байдену и готов был обсудить с ним глобальные вопросы. Что касается ядерной угрозы, президент РФ Владимир Путин заявлял, что России не нужен ядерный удар по Украине.
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