Си Цзиньпин на саммите G20 пошел навстречу Байдену

14 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Председатель КНР Си Цзиньпин готов провести переговоры с США Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что готов провести честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию. Об этом сообщают российские СМИ. «Сегодня на нашей встрече я готов провести с вами честный и глубокий обмен мнениями по вопросам стратегической важности для китайско-американских отношений, а также по региональным и глобальным вопросам. С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран», — сказал Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с Байденом на острове Бали в рамках саммита «Большой двадцатки». Его слова передают РИА Новости. Си также сказал Байдену, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает интересам двух стран, «и это не то, чего от нас ожидает международное сообщество». Он добавил: «Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и улучшить отношения». Ранее в Белом доме выражали надежду наладить отношения с Китаем на саммите G20. Китай является стратегическим и политическим партнером России. Такие взаимоотношения могут лечь в строительство многополярного мира, считает президент РФ Владимир Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что готов провести честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию. Об этом сообщают российские СМИ. «Сегодня на нашей встрече я готов провести с вами честный и глубокий обмен мнениями по вопросам стратегической важности для китайско-американских отношений, а также по региональным и глобальным вопросам. С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран», — сказал Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с Байденом на острове Бали в рамках саммита «Большой двадцатки». Его слова передают РИА Новости. Си также сказал Байдену, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает интересам двух стран, «и это не то, чего от нас ожидает международное сообщество». Он добавил: «Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и улучшить отношения». Ранее в Белом доме выражали надежду наладить отношения с Китаем на саммите G20. Китай является стратегическим и политическим партнером России. Такие взаимоотношения могут лечь в строительство многополярного мира, считает президент РФ Владимир Путин.