Юрист указал на возможность получить более мягкое наказание за допинг для Валиевой 14 ноября 2022 в 22:44 Размер текста - 17 + Валиева может рассчитывать на предупреждение, объяснил юрист Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если удастся доказать, что российская фигуристка Камила Валиева получила допинг насильным путем, то она будет оправдана. Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. «Ели удастся доказать, что допинг попал в организм спортсменки против ее воли и без ее ведома, то она будет полностью оправдана. А если его обнаружение будет объясняться халатностью со стороны самой Камилы Валиевой, то она, скорее всего, получит предупреждение», — приводит слова Алексеева агентство «Ридус». Фигуристка Валиева на Олимпийских играх в Пекине установила сразу четыре рекорда. Она стала первой девушкой, которая добилась таких результатов. Через день после завершения командного турнира лаборатория в Стокгольме сообщила о наличии у спортсменки допингового вещества. Если удастся доказать, что российская фигуристка Камила Валиева получила допинг насильным путем, то она будет оправдана. Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. «Ели удастся доказать, что допинг попал в организм спортсменки против ее воли и без ее ведома, то она будет полностью оправдана. А если его обнаружение будет объясняться халатностью со стороны самой Камилы Валиевой, то она, скорее всего, получит предупреждение», — приводит слова Алексеева агентство «Ридус». Фигуристка Валиева на Олимпийских играх в Пекине установила сразу четыре рекорда. Она стала первой девушкой, которая добилась таких результатов. Через день после завершения командного турнира лаборатория в Стокгольме сообщила о наличии у спортсменки допингового вещества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям