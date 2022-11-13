Артюхов назвал гордость Ямала

Артюхов рассказал об обладательнице звания «Мать-героиня»

Глава ЯНАО рассказал историю семьи Ольги Дехтяренко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал об Ольге Дехтяренко, получившей накануне звание «Мать-героиня». Соответствующий пост он опубликовал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня Президент присвоил звание „Мать-героиня“ Ольге Дехтяренко из Надыма. Ольга Ивановна — мама 10 замечательных детей.< > На Ямале она познакомилась со своим супругом Вадимом Вячеславовичем. Ольга — воспитатель в детском саду. Вадим — учитель русского языка и литературы», — говорится в публикации.

Дмитрий Артюхов также рассказал, что семья Дехтяренко очень дружная, все делают вместе. Особое внимание они уделяют благотворительности. Глава ЯНАО от всей души поздравил Ольгу и ее семью с высокой наградой: «Вы — настоящая гордость Ямала!»

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице ЯНАО. Помимо полученного звания, в 2020 году семья Дехтяренко победила в ежегодном региональном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Многодетная семья года».