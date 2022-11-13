13 ноября 2022

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице ЯНАО

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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
У Вадима и Ольги Дехтяренко десять детей Фото:

Жительнице Надыма (ЯНАО) президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Об этом сообщается в telegram-канале на странице «Округ белых ночей».

«Владимир Путин подписал указ о присвоении звания „Мать-героиня“ Ольге Дехтяренко из ЯНАО», — сообщается в telegram-канале. У Вадима и Ольги Дехтяренко десять детей.

Также отмечается, что в 2020 году семья Дехтяренко одержала победу в ежегодном региональном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Многодетная семья года». Звание «Мать-героиня» также присвоено жене главы Чечни Медни Кадыровой.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России присвоил почетные звания двум жителям ЯНАО. Звания «Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ» и заслуженного энергетика получили жители из Ноябрьска и Муравленко.

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Жительнице Надыма (ЯНАО) президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Об этом сообщается в telegram-канале на странице «Округ белых ночей». «Владимир Путин подписал указ о присвоении звания „Мать-героиня“ Ольге Дехтяренко из ЯНАО», — сообщается в telegram-канале. У Вадима и Ольги Дехтяренко десять детей. Также отмечается, что в 2020 году семья Дехтяренко одержала победу в ежегодном региональном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Многодетная семья года». Звание «Мать-героиня» также присвоено жене главы Чечни Медни Кадыровой. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России присвоил почетные звания двум жителям ЯНАО. Звания «Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ» и заслуженного энергетика получили жители из Ноябрьска и Муравленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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