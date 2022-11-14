Бойцу нужен хороший прицел (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Копейска Челябинской области объявили старт срочной помощи для приобретения современного тепловизорного прицела для снайпера стоимостью 315 тысяч рублей. Часть суммы уже собрана, сообщили активисты в соцсетях.

«Срочный запрос с видеообращением бойца! Нужна очень дорогая, но очень важная вещь — тепловизорный прицел, это спецоборудование с определенными характеристиками, цена 351000 рублей», — говорится в сообщении «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе уточнили, что на передовой есть штатные прицелы для снайперов, однако они могут распознать цель на расстоянии 400 метров и в полный рост. А у нужного снайперу прицела есть опция обнаружения человека дальностью до 1,5 километров, а также улучшенные показатели угла зрения и прицельные сетки.

Автор сообщения добавила, что уже сейчас собрано 100 тысяч рублей, остальные деньги необходимо дособирать за 10 дней к моменту отправки очередной партии груза. В комментариях участники сообщества за час отправили более 50 тысяч рублей.