Волонтеры из Копейска Челябинской области объявили старт срочной помощи для приобретения современного тепловизорного прицела для снайпера стоимостью 315 тысяч рублей. Часть суммы уже собрана, сообщили активисты в соцсетях.
«Срочный запрос с видеообращением бойца! Нужна очень дорогая, но очень важная вещь — тепловизорный прицел, это спецоборудование с определенными характеристиками, цена 351000 рублей», — говорится в сообщении «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе уточнили, что на передовой есть штатные прицелы для снайперов, однако они могут распознать цель на расстоянии 400 метров и в полный рост. А у нужного снайперу прицела есть опция обнаружения человека дальностью до 1,5 километров, а также улучшенные показатели угла зрения и прицельные сетки.
Автор сообщения добавила, что уже сейчас собрано 100 тысяч рублей, остальные деньги необходимо дособирать за 10 дней к моменту отправки очередной партии груза. В комментариях участники сообщества за час отправили более 50 тысяч рублей.
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