Генассамблея ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России в пользу Украины

15 ноября 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале ООН. ГА ООН большинством голосов приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции. Ранее сообщалось, что ГА ООН считает необходимым привлечь РФ к ответственности за украинский конфликт. В постпредстве РФ при ООН напомнили, что у Генассамблеи нет прав на подобные требования. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.