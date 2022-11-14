14 ноября 2022

Генассамблея ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России в пользу Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
Большинство членов ГА ООН поддержали резолюцию о взыскании репараций с России Фото:
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Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале ООН.

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ГА ООН большинством голосов приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции.

Ранее сообщалось, что ГА ООН считает необходимым привлечь РФ к ответственности за украинский конфликт. В постпредстве РФ при ООН напомнили, что у Генассамблеи нет прав на подобные требования. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале ООН. ГА ООН большинством голосов приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции. Ранее сообщалось, что ГА ООН считает необходимым привлечь РФ к ответственности за украинский конфликт. В постпредстве РФ при ООН напомнили, что у Генассамблеи нет прав на подобные требования. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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