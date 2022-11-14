В Белоруссии обвинили ГА ООН в легализации воровства

Постпред Белоруссии при ООН: резолюция о репарациях Украине не выдерживает никакой критики

15 ноября 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

ООН планирует легализовать воровство чужих активов, заявил Валентин Рыбаков Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Резолюция о репарациях Украине является лишь попыткой Запада легализовать воровство российских активов. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов» — приводит слова Валентина Рыбакова РИА Новости. Дипломат также отметил, что вся ситуация, ставит под сомнение священность частной собственности, которую пропагандирует Запад. По его словам, этот документ будет способствовать еще большему разделению мира. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной.

Резолюция о репарациях Украине является лишь попыткой Запада легализовать воровство российских активов. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов» — приводит слова Валентина Рыбакова РИА Новости. Дипломат также отметил, что вся ситуация, ставит под сомнение священность частной собственности, которую пропагандирует Запад. По его словам, этот документ будет способствовать еще большему разделению мира. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной.