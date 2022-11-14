Жительница Кургана пожаловалась, что ее ребенка высадили из автобуса

В Кургане проверяют информацию, действительно ли ребенка высадили из автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Елена Даниленко рассказала о том, что ее 13-летнюю дочь высадили из автобуса в темное время суток. Пост с описанием ситуации опубликован в паблике «Инцидент Курган».

«14.11.2022 г. в 20:30 водитель и кондуктор автобуса №19 высадили мою несовершеннолетнюю 13 летнюю дочь на остановке „Юргамышская“ (ехала с тренировки, села на остановке Курганский гос. колледж). Когда кондуктор узнала, что моя дочь едет до конечной „Радуга“ и находится одна в автобусе, ее „разбилетили“ и высадили, сказав „жди 378“. На вопрос ребенка: „почему высаживаете?“ последовал ответ: а ты попробуй поработать с 5 утра», — поделилась в паблике женщина.

Она попросила администрацию разобраться в сложившейся ситуации. Некоторые пользователи соцсети посоветовали ей также обратиться в транспортную прокуратуру. Часть оставили комментарий, что уставшего кондуктора и водителя «можно понять за такую зарплату». В администрации Кургана ответили, что уточняют информацию по данному сообщению и «ответят в ближайшее время».