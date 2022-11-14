Приставы арестовали автомобиль пермяка, накопившего 170 штрафов

Имущество должника арестовано приставами и может быть реализовано с торгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судебные приставы арестовали автомобиль у пермяка, накопившего 174 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивал, в результате накопил долг на общую сумму в 137 тысяч рублей.

«Уроженец Азербайджанской Республики, проживающий на территории Перми, систематически нарушал правила дорожного движения, за что неоднократно наказывался административными штрафами. В установленный срок штрафы оплачены не были, по каждому документу было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. В результате сумма задолженности увеличилась еще на 165 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю.

В целях принудительного взыскания задолженности, данные о принадлежащем должнику автомобиле были передана сотрудникам ГИБДД. Автоинспекторы обнаружили и задержали машину марки «Lada» с помощью поисковой системы «Азимут». Автомобиль арестован. Если его хозяин не погасит долги, транспортное средство будет продано с аукциона.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские приставы нашли должника за границей. Уроженец Грузии сбежала за границу, не вернув банку задолженность в два миллиона рублей.