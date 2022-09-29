Пермские приставы нашли должника за границей

Приставы нашли должника в Грузии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Судебным приставам Пермского края удалось разыскать должника в соседнем государстве. Речь об уроженце Грузии, который сбежал на родину от обязательств по долгам. Мужчина не вернул банку задолженность в размере более двух миллионов рублей. В связи с этим финансовая организация через суд добилась взыскания на заложенную иномарку Toyota Camry.

«Было установлено, что 60-летний должник — уроженец села Дошаке Гегечкорского района Грузинской ССР уже давно прочно обосновался на территории Пермского края, имел паспорт гражданина РФ и регистрацию в Кудымкаре. Выяснилось, что на момент предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов, мужчина уже длительное время не проживал по прописке: 6 лет назад он уехал на родину. Также у судебного пристава были все основания предполагать, что в Грузию должник отправился на подлежащей аресту иномарке», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю.

Пермские приставы направили запрос в Грузию об оказании содействия в установлении адреса места пребывания должника, а также в получении сведений о его доходах и имущественном положении на территории другой страны. В ответ минюст Грузии отправил отчет со сведениями о месте регистрации должника. Выяснилось, что он живет в Тбилиси. Данные о его трудоустройстве, источниках дохода, наличии счетов и имущества уточняются.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми судебные приставы взыскали уголовный штраф с бывшего директора и преподавателя детского центра «Муравейник». Его признали виновным в мошенничестве и хищении 270 тысяч рублей.