В ЛНР заявили об изменении тактики ВСУ

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Киев бросил основные силы на луганское направление

15 ноября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

ВСУ считают луганское направление приоритетным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины бросили свои основные усилия на ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — поделился Марочко с РИА Новости. Он сослался на данные с перехваченных документов и агентурных источников. По мнению офицера Народной милиции ЛНР, ВСУ считают луганское направление одним из приоритетных. Ранее Марочко сообщал, что украинская армия перебрасывает свои войска с херсонского направления к ЛНР. Он отмечал, что ВСУ делают это «для усиления ударной группировки украинских войск в направлении населенного пункта Сватово». В результате одного из их обстрелов пострадали школа и железнодорожная станция, передает RT.

Вооруженные силы Украины бросили свои основные усилия на ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — поделился Марочко с РИА Новости. Он сослался на данные с перехваченных документов и агентурных источников. По мнению офицера Народной милиции ЛНР, ВСУ считают луганское направление одним из приоритетных. Ранее Марочко сообщал, что украинская армия перебрасывает свои войска с херсонского направления к ЛНР. Он отмечал, что ВСУ делают это «для усиления ударной группировки украинских войск в направлении населенного пункта Сватово». В результате одного из их обстрелов пострадали школа и железнодорожная станция, передает RT.