Директора курганского департамента оштрафовали из-за подчиненных

Директора департамента ЖКХ Курганской области Ирину Саблукову оштрафовали по заявлению прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирину Саблукову оштрафовали за невыполнение законных требований прокуратуры. Административное правонарушение стало возможным из-за недостаточного контроля за подчиненными, отмечается на сайте областного суда.

«Саблукову Ирину Николаевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», — говорится в постановлении суда. Начальник департамента стала фигурантом дела после того, как ее сотрудники предоставили в прокуратуру данные, не полностью соответствующие запросу ведомства.

В августе 2022 года в департамент поступил запрос прокурора об объемах финансирования и сроках запуска газовых сетей в селах Притобольного округа. В ответе, подписанном Саблуковой, информация об объемах и источниках финансирования не была указана, документы не были приложены.

Зампрокурора Курганской области Виталий Бондарев вынес постановление о возбуждении дела в отношении менеджера. «Правонарушение стало возможно ввиду отсутствия достаточного контроля со стороны директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Саблуковой И.Н. за деятельностью подчиненных», — указано в постановлении суда.

Ранее URA.RU сообщало, что главврача курганской больницы оштрафовали из-за того, что медорганизацией не был предоставлен ответ пациенту. После проверки прокуратуры руководитель больницы был оштрафован на 5000 руб.