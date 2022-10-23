В Курганской области оштрафовали главврача

Прокуратура проверила ЦРБ в Шумихе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главного врача Шумихинской районной больницы Курганской области оштрафовали из-за отсутствия ответа на обращение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы областной прокуратуры.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 28 Шумихинского судебного района должностное лицо ГБУ „Шумихинская ЦРБ“ признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде административного штрафа в размер 5000 рублей. Решение суда вступило в законную силу в октябре текущего года» — указано на сайте прокуратуры.

В июне этого года местный житель написал на электронную почту Шумихинской ЦРБ, чтобы узнать какие документы нужды для медкомиссии. Ответ заявителю так и не пришел. После проверки, которую провела прокуратура области, главного врача оштрафовали на 5 тыс. рублей.