23 октября 2022
22 октября 2022

В Курганской области оштрафовали главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, скорая помощь, больница, машина скорой помощи
Прокуратура проверила ЦРБ в Шумихе (архивное фото) Фото:

Главного врача Шумихинской районной больницы Курганской области оштрафовали из-за отсутствия ответа на обращение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы областной прокуратуры.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 28 Шумихинского судебного района должностное лицо ГБУ „Шумихинская ЦРБ“ признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде административного штрафа в размер 5000 рублей. Решение суда вступило в законную силу в октябре текущего года» — указано на сайте прокуратуры.

В июне этого года местный житель написал на электронную почту Шумихинской ЦРБ, чтобы узнать какие документы нужды для медкомиссии. Ответ заявителю так и не пришел. После проверки, которую провела прокуратура области, главного врача оштрафовали на 5 тыс. рублей.

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Главного врача Шумихинской районной больницы Курганской области оштрафовали из-за отсутствия ответа на обращение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы областной прокуратуры. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 28 Шумихинского судебного района должностное лицо ГБУ „Шумихинская ЦРБ“ признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде административного штрафа в размер 5000 рублей. Решение суда вступило в законную силу в октябре текущего года» — указано на сайте прокуратуры. В июне этого года местный житель написал на электронную почту Шумихинской ЦРБ, чтобы узнать какие документы нужды для медкомиссии. Ответ заявителю так и не пришел. После проверки, которую провела прокуратура области, главного врача оштрафовали на 5 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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