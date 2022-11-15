Bloomberg признал «риторическую» победу России на саммите G20

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, смех, портрет
Лавров выступил на саммите G20 15 ноября Фото:

Полный зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии — «риторическая победа России». Об этом пишет Bloomberg.

«Зал был полон на выступлении Лаврова, массовых забастовок не было — что-то вроде риторической победы России», — пишет Bloomberg. В издании отметили, что на предыдущих выступлениях российских официальных лиц «союзники Украины устраивали забастовки в знак протеста», однако на этот раз зал проведения саммита остался полным. Bloomberg добавило, что во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского Лавров также остался в зале.

Лавров представляет Россию на саммите G20 на Бали после отказа от участия в нем президента России Владимира Путина. Зеленский также решил не приезжать на саммит. Он выступил на форуме в формате видеообращения.

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Полный зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии — «риторическая победа России». Об этом пишет Bloomberg. «Зал был полон на выступлении Лаврова, массовых забастовок не было — что-то вроде риторической победы России», — пишет Bloomberg. В издании отметили, что на предыдущих выступлениях российских официальных лиц «союзники Украины устраивали забастовки в знак протеста», однако на этот раз зал проведения саммита остался полным. Bloomberg добавило, что во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского Лавров также остался в зале. Лавров представляет Россию на саммите G20 на Бали после отказа от участия в нем президента России Владимира Путина. Зеленский также решил не приезжать на саммит. Он выступил на форуме в формате видеообращения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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