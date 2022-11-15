В Кремле отреагировали на голосование союзников по резолюции ООН

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на позицию союзников по резолюции ООН о репарациях Киеву Фото:
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Страны-партеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами. Власти РФ отслеживают их позицию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заявил Песков.

При голосовании на Генассамблее ООН за проект резолюции о возмещении ущерба Киеву в числе воздержавшихся были Армения, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. По мнению Кремля, этот документ — «грабеж российских резервов».

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Страны-партеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами. Власти РФ отслеживают их позицию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заявил Песков. При голосовании на Генассамблее ООН за проект резолюции о возмещении ущерба Киеву в числе воздержавшихся были Армения, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. По мнению Кремля, этот документ — «грабеж российских резервов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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