В Кремле отреагировали на голосование союзников по резолюции ООН

В Кремле отреагировали на позицию союзников по резолюции ООН о репарациях Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны-партеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами. Власти РФ отслеживают их позицию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заявил Песков.
При голосовании на Генассамблее ООН за проект резолюции о возмещении ущерба Киеву в числе воздержавшихся были Армения, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. По мнению Кремля, этот документ — «грабеж российских резервов».
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