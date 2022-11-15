Шольц заявил о провале заговора Запада против РФ

Странам «Большой двадцатки» не удалось изолировать Россию на саммите в Индонезии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, не все государства-участники съезда осуждают спецоперацию на Украине.
«Разумеется, по этому вопросу (спецоперация РФ на Украине) существуют и другие мнения», — заявил Шольц в ходе саммита G20. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.
Также канцлер отметил, что ряд стран «Большой двадцатки» отказываются осуждать проведение российской спецоперации на Украине. Это означает, что у страны есть союзники в этом вопросе.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении СВО в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
Позже страны Запада приняли резолюцию о выплате репараций России Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это незаконное решение является грабежом.
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Странам «Большой двадцатки» не удалось изолировать Россию на саммите в Индонезии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, не все государства-участники съезда осуждают спецоперацию на Украине. «Разумеется, по этому вопросу (спецоперация РФ на Украине) существуют и другие мнения», — заявил Шольц в ходе саммита G20. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv. Также канцлер отметил, что ряд стран «Большой двадцатки» отказываются осуждать проведение российской спецоперации на Украине. Это означает, что у страны есть союзники в этом вопросе. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении СВО в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Позже страны Запада приняли резолюцию о выплате репараций России Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это незаконное решение является грабежом.