С курганского правительства приставы хотят взыскать 200 тысяч рублей

Исполнительские производства в отношении правительства не связаны с денежными обязательствами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С правительства Курганской области судебные приставы хотят взыскать долг на общую сумму 200 тысяч рублей. Информация о четырех исполнительских сборах опубликована в сервисах СБИС и Банк данных исполнительных производств.

«Исполнительный лист. Постановление о взыскании исполнительского сбора: 50 тысяч рублей», — указано в открытых данных. В сервисе СБИС и Банке данных исполнительных производств опубликованы еще три подобных документа на такую же сумму.

В управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области URA.RU пояснили, что на принудительном исполнении в отношении правительства региона находятся производства неимущественного характера. «В частности, из-за неисполнения судебного решения в срок для добровольного исполнения, в отношении должника вынесено четыре постановления о взыскании на общую сумму 200 тысяч рублей. Должник в праве обратиться в суд для освобождения от уплаты исполнительского сбора», — указано в сообщении ведомства. Другие подробности судебные приставы не сообщили, сославшись на федеральное законодательство.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос агентства сообщили, что по федеральному закону подробную информацию предоставляют только сторонам исполнительного производства. «С денежными обязательствами это никак не связано. Есть возможность, что решения будут исполнены, иски отменят», — подчеркнули в региональном правительстве.