В Челябинской области подешевели яблоки и виноград

Сезонные факторы могут переломить тренд на удешевление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области стали дешевле продавать яблоки, виноград и ряд других товаров. Как сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона, темпы инфляции замедляются шестой месяц подряд.

«В Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в октябре. Темпы инфляции замедляются шестой месяц, но тренд может измениться из-за сезонных факторов», — отметила КСП в своем экспресс-анализе.

Анализируя цены на продовольствие, в КСП указали на товары, стоимость которых снизилась больше всего. Вслед за возглавившими рейтинг яблоками (—13,2%) и виноградом (—7,4%) следуют гречневая крупа (—6,5%), лимоны (—6%) и сахар-песок (—4,6%).

Пылесосы стали стоить меньше почти на 13% (средняя цена продажи 7338,06 рубля), смартфоны — на 7,5% (стоимость 9467,52 рубля). Также в ТОП-5 самых подешевевших товаров непродовольственной группы попали аппараты для измерения артериального давления (—6%), декоративные ткани для штор (—5,5%) и осветительные электролампы (—4,5%).

Аудиторы КСП выявили 19 позиций категории услуг, цена на которые существенно снизилась. В топе отдых в Египте (—25,9%), Объединенных Арабских Эмиратах (—20,8%), Беларуси (—19,5%), странах Ближнего Востока (—18,7%) и Турции (—16%).