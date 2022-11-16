AP: упавшую в Польше ракету выпустила Украина

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ВСУ пытались сбить российскую ракету, сообщили СМИ Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ. Об этом сообщает американское издание Associated Press.

«Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками. Это было сделано, чтобы сбить российскую ракету», — сообщила Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

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Ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ. Об этом сообщает американское издание Associated Press. «Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками. Это было сделано, чтобы сбить российскую ракету», — сообщила Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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