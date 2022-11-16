AP: упавшую в Польше ракету выпустила Украина

16 ноября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались сбить российскую ракету, сообщили СМИ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ. Об этом сообщает американское издание Associated Press. «Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками. Это было сделано, чтобы сбить российскую ракету», — сообщила Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ. Об этом сообщает американское издание Associated Press. «Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками. Это было сделано, чтобы сбить российскую ракету», — сообщила Associated Press со ссылкой на американских чиновников.