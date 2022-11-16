AP: упавшую в Польше ракету выпустила Украина

ВСУ пытались сбить российскую ракету, сообщили СМИ
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ. Об этом сообщает американское издание Associated Press.
«Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками. Это было сделано, чтобы сбить российскую ракету», — сообщила Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
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