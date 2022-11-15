Власти Кургана вернули региону 46 млн рублей, которые чиновники не смогли потратить

16 ноября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники не смогли потратить деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти вернули региону 46 миллионов рублей после того, как чиновники не смогли их потратить. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания комиссии по бюджету, налогам и сборам, прошедшего в городской думе. «Если брать 2021 год, минус 2,6 млн рублей, за 2022 год — минус 46 млн рублей. Данные средства были возвращены в бюджет Курганской области и направлены по смете 2023 года», — рассказали на заседании. На совместной комиссий городской думы обсуждали возврат средств и ставку субсидий за 2022 год. Возврат денег происходит по разным причинам. В том числе это связано с перераспределением с одной статьи на другую. По закону, чиновники возвращают деньги, которые им не удалось потратить, но уже по другой смете. Перераспределение субсидий проводит правительство Курганской области. В начале года деньги возвращались из-за того, что чиновники не произвели выплаты по программе переселения граждан из аварийного жилья. Также чиновники отчитались о выполнении бюджета за 9 месяцев. Доходы составили 7 млрд. 33 млн. руб., расходы — 6 млрд. 948 млн. руб., из которых 4 млрд. 128 млн. руб. направлено на сферу образования. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 404 млн. руб.



Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят сократить расходы бюджета за счет чиновников и спортсменов. Курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей.

Курганские власти вернули региону 46 миллионов рублей после того, как чиновники не смогли их потратить. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания комиссии по бюджету, налогам и сборам, прошедшего в городской думе. «Если брать 2021 год, минус 2,6 млн рублей, за 2022 год — минус 46 млн рублей. Данные средства были возвращены в бюджет Курганской области и направлены по смете 2023 года», — рассказали на заседании. На совместной комиссий городской думы обсуждали возврат средств и ставку субсидий за 2022 год. Возврат денег происходит по разным причинам. В том числе это связано с перераспределением с одной статьи на другую. По закону, чиновники возвращают деньги, которые им не удалось потратить, но уже по другой смете. Перераспределение субсидий проводит правительство Курганской области. В начале года деньги возвращались из-за того, что чиновники не произвели выплаты по программе переселения граждан из аварийного жилья. Также чиновники отчитались о выполнении бюджета за 9 месяцев. Доходы составили 7 млрд. 33 млн. руб., расходы — 6 млрд. 948 млн. руб., из которых 4 млрд. 128 млн. руб. направлено на сферу образования. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 404 млн. руб. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят сократить расходы бюджета за счет чиновников и спортсменов. Курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей.