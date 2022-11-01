В Курганской области хотят сократить расходы бюджета за счет чиновников и спортсменов

Курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам. Законопроект о бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, который внес в Курганскую областную думу губернатор Вадим Шумков, опубликован на официальном сайте регионального парламента.
«Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год: общий объем расходов — 62 млрд 895 млн 591 тыс. рублей. Общий объем доходов — 59 млрд 886 млн 455 тыс. рублей. Дефицит планируется в размере 3 млрд 009 млн 135 тыс. рублей», — говорится в тексте законопроекта. Расходы областной казны в этом году составляют 66 млрд 339 млн рублей. В документе указано, что планируют сэкономить на поддержке сельского хозяйства, выплатах государственным и муниципальной служащим, субсидиях местным бюджетам. Сокращение расходов бюджета временно коснется и выплат спортсменам, педагогам.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти приняли решение не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.
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