В Курганской области хотят сократить расходы бюджета за счет чиновников и спортсменов

01 ноября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Курганскую областную думу внесли законопроект о бюджете на следующий год (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам. Законопроект о бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, который внес в Курганскую областную думу губернатор Вадим Шумков, опубликован на официальном сайте регионального парламента. «Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год: общий объем расходов — 62 млрд 895 млн 591 тыс. рублей. Общий объем доходов — 59 млрд 886 млн 455 тыс. рублей. Дефицит планируется в размере 3 млрд 009 млн 135 тыс. рублей», — говорится в тексте законопроекта. Расходы областной казны в этом году составляют 66 млрд 339 млн рублей. В документе указано, что планируют сэкономить на поддержке сельского хозяйства, выплатах государственным и муниципальной служащим, субсидиях местным бюджетам. Сокращение расходов бюджета временно коснется и выплат спортсменам, педагогам. Ранее URA.RU писало, что курганские власти приняли решение не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.

Курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам. Законопроект о бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, который внес в Курганскую областную думу губернатор Вадим Шумков, опубликован на официальном сайте регионального парламента. «Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год: общий объем расходов — 62 млрд 895 млн 591 тыс. рублей. Общий объем доходов — 59 млрд 886 млн 455 тыс. рублей. Дефицит планируется в размере 3 млрд 009 млн 135 тыс. рублей», — говорится в тексте законопроекта. Расходы областной казны в этом году составляют 66 млрд 339 млн рублей. В документе указано, что планируют сэкономить на поддержке сельского хозяйства, выплатах государственным и муниципальной служащим, субсидиях местным бюджетам. Сокращение расходов бюджета временно коснется и выплат спортсменам, педагогам. Ранее URA.RU писало, что курганские власти приняли решение не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.