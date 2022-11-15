15 ноября 2022

В Перми наградили мальчика, спасшего брата от смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник успел оттолкнуть брата Фото:

В городе Добрянке Пермского края начальник отдела ГИБДД наградил ученика школы №2. Мальчик спас жизнь своему младшему брату. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД Добрянки в соцсети «ВКонтакте».

«Героями не рождаются, ими становятся! Начальник отдела ГИБДД Олег Меледин и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анастасия Конева вручили благодарственное письмо и подарок ученику добрянской школы №2 за спасение брата», — сказано в посте.

В сентябре 2022 года юный герой, спасаясь из-под колес машины, которая мчалась на него с братом, успел отпрыгнуть сам и оттолкнуть малыша. Оба мальчика остались целыми и невредимыми.

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В городе Добрянке Пермского края начальник отдела ГИБДД наградил ученика школы №2. Мальчик спас жизнь своему младшему брату. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД Добрянки в соцсети «ВКонтакте». «Героями не рождаются, ими становятся! Начальник отдела ГИБДД Олег Меледин и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анастасия Конева вручили благодарственное письмо и подарок ученику добрянской школы №2 за спасение брата», — сказано в посте. В сентябре 2022 года юный герой, спасаясь из-под колес машины, которая мчалась на него с братом, успел отпрыгнуть сам и оттолкнуть малыша. Оба мальчика остались целыми и невредимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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