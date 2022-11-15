В Перми наградили мальчика, спасшего брата от смерти

Школьник успел оттолкнуть брата
В городе Добрянке Пермского края начальник отдела ГИБДД наградил ученика школы №2. Мальчик спас жизнь своему младшему брату. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД Добрянки в соцсети «ВКонтакте».
«Героями не рождаются, ими становятся! Начальник отдела ГИБДД Олег Меледин и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анастасия Конева вручили благодарственное письмо и подарок ученику добрянской школы №2 за спасение брата», — сказано в посте.
В сентябре 2022 года юный герой, спасаясь из-под колес машины, которая мчалась на него с братом, успел отпрыгнуть сам и оттолкнуть малыша. Оба мальчика остались целыми и невредимыми.
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