В Перми наградили мальчика, спасшего брата от смерти

16 ноября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Школьник успел оттолкнуть брата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Добрянке Пермского края начальник отдела ГИБДД наградил ученика школы №2. Мальчик спас жизнь своему младшему брату. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД Добрянки в соцсети «ВКонтакте». «Героями не рождаются, ими становятся! Начальник отдела ГИБДД Олег Меледин и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анастасия Конева вручили благодарственное письмо и подарок ученику добрянской школы №2 за спасение брата», — сказано в посте. В сентябре 2022 года юный герой, спасаясь из-под колес машины, которая мчалась на него с братом, успел отпрыгнуть сам и оттолкнуть малыша. Оба мальчика остались целыми и невредимыми.

В городе Добрянке Пермского края начальник отдела ГИБДД наградил ученика школы №2. Мальчик спас жизнь своему младшему брату. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД Добрянки в соцсети «ВКонтакте». «Героями не рождаются, ими становятся! Начальник отдела ГИБДД Олег Меледин и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анастасия Конева вручили благодарственное письмо и подарок ученику добрянской школы №2 за спасение брата», — сказано в посте. В сентябре 2022 года юный герой, спасаясь из-под колес машины, которая мчалась на него с братом, успел отпрыгнуть сам и оттолкнуть малыша. Оба мальчика остались целыми и невредимыми.