Путин поручил распространить льготное автокредитование на мобилизованных

Автомобили должны стать гораздо доступнее для семей, заявил президент
Президент России Владимир Путин поручил распространить программу льготного автокредитования на военных и мобилизованных. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства РФ, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».
«Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей. И при организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться, чтобы автомобили стали гораздо доступнее для семей», — заявил Путин в ответ на предложение Минпромторга.
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