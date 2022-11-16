Путин поручил распространить льготное автокредитование на мобилизованных

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Автомобили должны стать гораздо доступнее для семей, заявил президент Фото:

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу льготного автокредитования на военных и мобилизованных. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства РФ, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей. И при организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться, чтобы автомобили стали гораздо доступнее для семей», — заявил Путин в ответ на предложение Минпромторга.

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Президент России Владимир Путин поручил распространить программу льготного автокредитования на военных и мобилизованных. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства РФ, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24». «Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей. И при организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться, чтобы автомобили стали гораздо доступнее для семей», — заявил Путин в ответ на предложение Минпромторга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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