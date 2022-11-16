Политолог предрек столкновение РФ и Китая из-за США

16 ноября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Для США очень выгодно, чтобы между Россией и Китаем не было никакого сотрудничества, заявил Бредихин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Планы США на создание новых центров влияния подразумевают усложнение отношений между Россией и Китаем, так как это очень выгодно для Штатов. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Безусловно, стратегия США, направленная на создание новых центров влияния, подразумевает и усложнение отношений между Москвой и Пекином», — передает слова политолога «Пятый канал». Эксперт добавил, что Штаты попытаются столкнуть РФ и КНР не в Тайване, а в других регионах. Например, в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Американцы очень заинтересованы в том, чтобы между державами не было никакого и сотрудничества. После начала спецоперации многие страны отвернулись от России. Китай — одно из немногих государств, которое, несмотря на репутационные риски, поддержало РФ и продолжило активно сотрудничать с ней. Так, например, Пекин выразил готовность работать с Россией для развития многополярного мира, передает RT со ссылкой на заявления МИД КНР.

Планы США на создание новых центров влияния подразумевают усложнение отношений между Россией и Китаем, так как это очень выгодно для Штатов. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Безусловно, стратегия США, направленная на создание новых центров влияния, подразумевает и усложнение отношений между Москвой и Пекином», — передает слова политолога «Пятый канал». Эксперт добавил, что Штаты попытаются столкнуть РФ и КНР не в Тайване, а в других регионах. Например, в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Американцы очень заинтересованы в том, чтобы между державами не было никакого и сотрудничества. После начала спецоперации многие страны отвернулись от России. Китай — одно из немногих государств, которое, несмотря на репутационные риски, поддержало РФ и продолжило активно сотрудничать с ней. Так, например, Пекин выразил готовность работать с Россией для развития многополярного мира, передает RT со ссылкой на заявления МИД КНР.