В США раскрыли планы Украины после ударов по Польше

В США заявили, что Украина после ударов по Польше намерена потребовать у Запада новые партии вооружения

16 ноября 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Падение ракет в Польше стало для Украины пропагандистским подарком, заявил Майлз Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Власти Киева намереваются потребовать у западных стран новые партии оружия после падения ракет на территории Польши. Об этом заявили в Buisiness Insider. «Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше. Для Украины это происшествие стало пропагандистским подарком», — передает издание слова американского эксперта по России и СССР Саймона Майлза. Эксперт добавил, что происшествие станет весомым доводом для президента Украины Владимира Зеленского в торге на новые поставки вооружения со стороны Запада. «Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, <…> заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине», — подытожил Майлз. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда признал, что снаряды принадлежали украинским системам ПВО, передает «Национальная служба новостей». Зеленский, в свою очередь обвинил в инциденте Россию. Однако позже Минобороны РФ опровергло заявления, сказав, что удары наносились исключительно по целям на украинских территориях, сообщает RT.

Власти Киева намереваются потребовать у западных стран новые партии оружия после падения ракет на территории Польши. Об этом заявили в Buisiness Insider. «Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше. Для Украины это происшествие стало пропагандистским подарком», — передает издание слова американского эксперта по России и СССР Саймона Майлза. Эксперт добавил, что происшествие станет весомым доводом для президента Украины Владимира Зеленского в торге на новые поставки вооружения со стороны Запада. «Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, <…> заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине», — подытожил Майлз. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда признал, что снаряды принадлежали украинским системам ПВО, передает «Национальная служба новостей». Зеленский, в свою очередь обвинил в инциденте Россию. Однако позже Минобороны РФ опровергло заявления, сказав, что удары наносились исключительно по целям на украинских территориях, сообщает RT.