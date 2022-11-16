В Свердловской области задержали восемь поездов из-за экстренной остановки электровоза

Из-за экстренной остановки поезда Камышлов-Екатеринбург задержали восемь рейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемь поездов задержали из-за экстренной остановки электропоезда «Камышлов—Екатеринбург», в котором находились 92 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В связи с неисправностью электровоза допущена вынужденная остановка поезда Камышлов—Екатеринбург, в котором находилось 92 пассажира. В результате происшествия допущена задержка движения двух пассажирских и двух пригородных поездов, а также четырех грузовых составов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел примерно в 12 часов дня 16 ноября. Спустя час движение поезда восстановили, его отправили со вспомогательным локомотивом. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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