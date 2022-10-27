Из Екатеринбурга в Москву запустят скоростные поезда с повышенным комфортом

Скоростной поезд будет доезжать до столицы меньше чем за сутки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из Екатеринбурга в Москву запустят скоростной поезд, где в каждом вагоне будет душ и кондиционер. Цены на билеты стартуют от 2000 рублей за плацкарт и от 3000 рублей за купе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«В каждом вагоне будет душ, кондиционер, биотуалеты, аппараты для фильтрации и нагрева воды, а также пеленальные столики для пассажиров с маленькими детьми. Также имеются спецвагоны для маломобильных пассажиров. Запустят поезда уже в декабре. Время следования составит 23 часа 59 минут. Поезд будет курсировать на ежедневной основе», — сказано в сообщении СвЖД.

Ранее агентство писало, что из столицы Урала и аэропорта Кольцово в Качканар запускают несколько пар скоростных электричек «Ласточка». Передвижение станет доступнее для жителей Кушвы и Баранчинского. Все новые поезда будут проходить через Нижний Тагил. Проезд от Екатеринбурга до Качканара будет стоить 580 рублей.