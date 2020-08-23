23 августа 2020

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники использовали Систему быстрых платежей, чтобы похищать средства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мошенники придумали новый способ воровать деньги с банковских счетов. Для этого используют Систему быстрых платежей (СБП).

С помощью уязвимости в банковской системе неназванному злоумышленнику удалось получить доступ к данным клиентов банков. «Затем он запустил приложение в режиме отладки, авторизовавшись как клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета указал номер счета другого клиента этого банка», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ФинЦЕРТ. В банке не проверили, кому принадлежит счет и отправили в СБП команду на перевод средств. Таким способом мошенники выводили на свои счета чужие средства.

Отмечается, что мошенники получали номера счетов клиентов банков с помощью метода перебора. При этом в ЦБ заявили, что брешь была обнаружена в мобильном приложении и системе дистанционного обслуживания только одного банка и была быстро устранена. Регулятор не уточнил, о каком именно банке шла речь.

Источник издания в крупном банке отметил, что обнаруженная уязвимость была настолько специфичной, что знать о ней мог только человек, знакомый с архитектурой мобильного банка конкретной организации. По мнению эксперта, таким лицом мог быть либо сотрудник банка, либо тот, кто разрабатывал или тестировал программное обеспечение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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