Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

Мошенники придумали новый способ воровать деньги с банковских счетов. Для этого используют Систему быстрых платежей (СБП).
С помощью уязвимости в банковской системе неназванному злоумышленнику удалось получить доступ к данным клиентов банков. «Затем он запустил приложение в режиме отладки, авторизовавшись как клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета указал номер счета другого клиента этого банка», — пишет «
Отмечается, что мошенники получали номера счетов клиентов банков с помощью метода перебора. При этом в ЦБ заявили, что брешь была обнаружена в мобильном приложении и системе дистанционного обслуживания только одного банка и была быстро устранена. Регулятор не уточнил, о каком именно банке шла речь.
Источник издания в крупном банке отметил, что обнаруженная уязвимость была настолько специфичной, что знать о ней мог только человек, знакомый с архитектурой мобильного банка конкретной организации. По мнению эксперта, таким лицом мог быть либо сотрудник банка, либо тот, кто разрабатывал или тестировал программное обеспечение.
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