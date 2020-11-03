03 ноября 2020

Мошенники нашли новый способ красть деньги с карт россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских счетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банковские мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов своих жертв. Теперь им предлагается установить на смартфон специальное приложение, которое якобы надежно защитит деньги.

Такие случаи произошли на Алтае и в Кемеровской области. Мошенники позвонили жертвам, представились сотрудниками банка, предупредили о попытке хищения денег со счета, а в качестве защиты от кражи предложили установить специальное мобильное приложение. В первом случае у жертвы со счета пропало 188 тысяч рублей, во втором — на пострадавшего был оформлен кредит на сумму порядка 300 тысяч рублей. Деньги злоумышленник перевел на личную карту.

По словам директора по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрия Кузнецова, речь может идти о легальной программе удаленного доступа к телефону. «При наличии такого доступа мошенник уже может получить доступ к системе „банк-клиент“, запустив, к примеру, процедуру смены пароля. Мошеннику не требуются ни специальные знания, ни специальный инструментарий, а телефон жертвы нужен для того, чтобы получать коды авторизации», — приводит газета «Известия» слова эксперта. Код авторизации, по его словам, злоумышленник просит назвать еще во время телефонного разговора с жертвой, в процессе установки программы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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