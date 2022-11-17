В Британии заявили, что Россию поддерживает больше половины мира

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Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, флагшток, олимпийский парк, sochi 2014, флаги мира
Запад теряет свое влияние, считают британцы Фото:

С Россией сотрудничают многие лидеры, около половины государств мира поддерживают ее. Об этом заявили читатели британской газеты Daily Mail. Так они отреагировали на публикацию о том, что саммит G20 показал разногласия между государствами по поводу конфликта на Украине.

«И кто же это те, кто не осудил Россию?» — задался вопросом пользователь с ником Hugha. «Да половина человечества, если не больше! Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка. Индия, Бразилия, Турция… Они все продолжают развивать отношения с Россией. У них нет никаких интересов в этом конфликте», — высказался Regattapontoon3.

Tiggyressor считает, что Запад и США больше не управляют миром, так как в БРИКС хотят вступить 15 новых государств. В это время президент США Джо Байден пытается наладить отношения с Китаем, заявил он. Власть Запада ослабевает, потому что они используют стратегию запугивания, написал sucktheus. «Это век Китая и Индии, и это правильно, поскольку они составляют почти 30% населения планеты», — считает он.

Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что у страны много друзей и она не собирается изолироваться. Российского лидера пригласили на саммит G20 в Индонезии, но он отказался. Telegraph сообщил, что Евросоюз собирался бойкотировать и изолировать Россию на G20. При этом Индонезия призвала ослабить критику России на мероприятии.

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С Россией сотрудничают многие лидеры, около половины государств мира поддерживают ее. Об этом заявили читатели британской газеты Daily Mail. Так они отреагировали на публикацию о том, что саммит G20 показал разногласия между государствами по поводу конфликта на Украине. «И кто же это те, кто не осудил Россию?» — задался вопросом пользователь с ником Hugha. «Да половина человечества, если не больше! Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка. Индия, Бразилия, Турция… Они все продолжают развивать отношения с Россией. У них нет никаких интересов в этом конфликте», — высказался Regattapontoon3. Tiggyressor считает, что Запад и США больше не управляют миром, так как в БРИКС хотят вступить 15 новых государств. В это время президент США Джо Байден пытается наладить отношения с Китаем, заявил он. Власть Запада ослабевает, потому что они используют стратегию запугивания, написал sucktheus. «Это век Китая и Индии, и это правильно, поскольку они составляют почти 30% населения планеты», — считает он. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что у страны много друзей и она не собирается изолироваться. Российского лидера пригласили на саммит G20 в Индонезии, но он отказался. Telegraph сообщил, что Евросоюз собирался бойкотировать и изолировать Россию на G20. При этом Индонезия призвала ослабить критику России на мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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