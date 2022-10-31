Что такое зерновая сделка России и Украины

31 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка между Россией и Украиной призвана прекратить дефицит продовольствия в бедных странах Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Значительная часть зерна на мировом рынке принадлежала России и Украине. В связи с началом специальной военной операции, западные страны ввели санкции против РФ, которые значительно усложнили процесс выхода зерна на мировой рынок. На фоне такой ситуации обострилась ситуация в развивающихся странах, в которых наметился дефицит продовольствия. Зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в столице Турции Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение с Турцией и ООН отдельно. Срок действия сделки составил 120 дней и заканчивался в ноябре 2022 года. В ходе сделки выяснилось, что большая часть зерна отправлялась в европейские страны. Российские власти неоднократно обращали внимание на этот факт и отмечали, что вопреки идее зерновой сделки в беднейшие страны отправлялся минимум от всех запасов зерна. После того, как украинские дроны атаковали российские корабли Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна, Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки. США и страны Евросоюза выступили против шагов нарушающих безопасную отгрузку и вывоз зерна. Россия, в свою очередь, прежде чем вернуться к исполнению договоренностей, ожидает тщательного расследования нападения на российские корабли.

Значительная часть зерна на мировом рынке принадлежала России и Украине. В связи с началом специальной военной операции, западные страны ввели санкции против РФ, которые значительно усложнили процесс выхода зерна на мировой рынок. На фоне такой ситуации обострилась ситуация в развивающихся странах, в которых наметился дефицит продовольствия. Зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в столице Турции Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение с Турцией и ООН отдельно. Срок действия сделки составил 120 дней и заканчивался в ноябре 2022 года. В ходе сделки выяснилось, что большая часть зерна отправлялась в европейские страны. Российские власти неоднократно обращали внимание на этот факт и отмечали, что вопреки идее зерновой сделки в беднейшие страны отправлялся минимум от всех запасов зерна. После того, как украинские дроны атаковали российские корабли Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна, Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки. США и страны Евросоюза выступили против шагов нарушающих безопасную отгрузку и вывоз зерна. Россия, в свою очередь, прежде чем вернуться к исполнению договоренностей, ожидает тщательного расследования нападения на российские корабли.