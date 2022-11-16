16 ноября 2022

В Салехарде решили проблему, на которую жаловались Артюхову

В Салехарде открылась станция технического осмотра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания Екатеринбурга , техосмотр, технический осмотр
На СТО принимают грузовые авто и пассажирский транспорт Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открылась станция технического осмотра для грузового и пассажирского транспорта. Об этом на личной странице в соцсети ВКонтакте написал мэр Салехарда Алексей Титовский.

«Аккредитация получена, оборудование приобретено, контролеры обучены. Теперь не придется ездить в соседние населенные пункты для прохождения ТО. Это существенно сэкономит время и деньги», — написал Титовский.

Он также отметил, что машины уже начали приезжать на диагностику. Осмотр легкового автомобиля займет около 20 минут. На данный момент работают два специалиста с соблюдением максимальной ежедневной нагрузки. В будущем штат будет увеличиваться.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО ликвидировали множество пунктов техосмотра автомобилей. Автовладельцы, столкнувшиеся с проблемами в прохождении техосмотра, писали жалобы губернатору округа.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Салехарде (ЯНАО) открылась станция технического осмотра для грузового и пассажирского транспорта. Об этом на личной странице в соцсети ВКонтакте написал мэр Салехарда Алексей Титовский. «Аккредитация получена, оборудование приобретено, контролеры обучены. Теперь не придется ездить в соседние населенные пункты для прохождения ТО. Это существенно сэкономит время и деньги», — написал Титовский. Он также отметил, что машины уже начали приезжать на диагностику. Осмотр легкового автомобиля займет около 20 минут. На данный момент работают два специалиста с соблюдением максимальной ежедневной нагрузки. В будущем штат будет увеличиваться. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО ликвидировали множество пунктов техосмотра автомобилей. Автовладельцы, столкнувшиеся с проблемами в прохождении техосмотра, писали жалобы губернатору округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...