В Салехарде решили проблему, на которую жаловались Артюхову

В Салехарде открылась станция технического осмотра

На СТО принимают грузовые авто и пассажирский транспорт Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) открылась станция технического осмотра для грузового и пассажирского транспорта. Об этом на личной странице в соцсети ВКонтакте написал мэр Салехарда Алексей Титовский.

«Аккредитация получена, оборудование приобретено, контролеры обучены. Теперь не придется ездить в соседние населенные пункты для прохождения ТО. Это существенно сэкономит время и деньги», — написал Титовский.

Он также отметил, что машины уже начали приезжать на диагностику. Осмотр легкового автомобиля займет около 20 минут. На данный момент работают два специалиста с соблюдением максимальной ежедневной нагрузки. В будущем штат будет увеличиваться.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО ликвидировали множество пунктов техосмотра автомобилей. Автовладельцы, столкнувшиеся с проблемами в прохождении техосмотра, писали жалобы губернатору округа.