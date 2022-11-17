В Кремле ждут снятия санкций с российского зерна и удобрений

17 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Пескова заявил, что работа по экспорту зерна будет финализирована Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Работа по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений проходит в позитивном для России ключе. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Да, есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована по экспорту российского зерна и удобрений. Мы констатируем, что есть результаты. Было совместное заявление США и ЕС. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована, чтобы разблокировать все прямые и косвенные проблемы», — заявил Песков.

Работа по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений проходит в позитивном для России ключе. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Да, есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована по экспорту российского зерна и удобрений. Мы констатируем, что есть результаты. Было совместное заявление США и ЕС. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована, чтобы разблокировать все прямые и косвенные проблемы», — заявил Песков.